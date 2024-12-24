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Сафонов: «Первые тренировки в «ПСЖ» были ужасными, все происходило слишком быстро»

Сергей Разин
корреспондент
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Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о своей адаптации в новом клубе.

«Париж — это интересно для меня. Это совсем другой уровень, и, конечно, мне понадобилось время, чтобы адаптироваться. Теперь я лучше понимаю указания тренера, и все стало легче. Когда я только приехал, первые тренировки были ужасными, потому что все происходило слишком быстро. Мне нужно было время, чтобы поднять свой уровень, но теперь я готов играть и быть частью этой команды», — приводит слова Сафонова beIN Sport.

Матвей Сафонов (второй слева) с&nbsp;партнерами по &laquo;ПСЖ&raquo; празднует победу в&nbsp;матче Кубка Франции с &laquo;Лансом&raquo; 22&nbsp;декабря. Сафонов взял два пенальти и вывел «ПСЖ» в 1/16 финала Кубка Франции. Еще одна заявка на пост первого номера

22 декабря «ПСЖ» в 1/32 финала Кубка Франции обыграл «Ланс» (1:1, 5:3 — пен.). Сафонов в серии пенальти отразил два удара.

25-летний россиянин перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне голкипер провел 8 матчей, в которых пропустил 6 мячей и трижды сыграл на ноль.

Матвей Сафонов (второй слева) с&nbsp;партнерами празднует победу &laquo;ПСЖ&raquo; над &laquo;Лансом&raquo; в&nbsp;Кубке Франции. «Эталонный матч Сафонова». Франция в экстазе от игры российского вратаря в серии пенальти

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Заварзин считает, что в следующем сезоне Сафонов будет основным вратарем «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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33 тур
34 тур
18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 - : -
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
4.01 21:00
Лилль – Нант
 - : -
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 - : -
5.01 17:00
Анже – Брест
 - : -
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
 - : -
5.01 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
5.01 22:45
Марсель – Гавр
 - : -
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Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 10
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 11 1 3
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 12 1 3
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