Сафонов: «Первые тренировки в «ПСЖ» были ужасными, все происходило слишком быстро»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о своей адаптации в новом клубе.

«Париж — это интересно для меня. Это совсем другой уровень, и, конечно, мне понадобилось время, чтобы адаптироваться. Теперь я лучше понимаю указания тренера, и все стало легче. Когда я только приехал, первые тренировки были ужасными, потому что все происходило слишком быстро. Мне нужно было время, чтобы поднять свой уровень, но теперь я готов играть и быть частью этой команды», — приводит слова Сафонова beIN Sport.

22 декабря «ПСЖ» в 1/32 финала Кубка Франции обыграл «Ланс» (1:1, 5:3 — пен.). Сафонов в серии пенальти отразил два удара.

25-летний россиянин перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне голкипер провел 8 матчей, в которых пропустил 6 мячей и трижды сыграл на ноль.