Сафонов пропустит тренировку «ПСЖ» из-за простуды
Голкипер Матвей Сафонов в субботу, 31 августа, не примет участия в тренировке «ПСЖ». Вратарь сборной России вместе с Нуну Мендешем не будет работать с командой из-за простуды, ообщается официальный сайт французского клуба.
Сафонов дебютировал за «ПСЖ» 7 августа в товарищеском матче против австрийского «Штурма» (2:2). Две первых встречи Лиги 1 он провел на скамейке запасных. В воскресенье, 1 сентября, «ПСЖ» на выезде сыграет в «Лиллем».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|
2
|Лилль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Монако
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
4
|Ланс
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
5
|Марсель
|2
|1
|1
|0
|7-3
|4
|
6
|Нант
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
7
|Страсбур
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
8
|Ренн
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
9
|Гавр
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Осер
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
11
|Лион
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Тулуза
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Ницца
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
14
|Реймс
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Монпелье
|2
|0
|1
|1
|1-7
|1
|
16
|Анже
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
17
|Сент-Этьен
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
18
|Брест
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.08
|21:45
|
Лион – Страсбур
|4 : 3
|31.08
|18:00
|
Брест – Сент-Этьен
|- : -
|31.08
|20:00
|
Монпелье – Нант
|- : -
|31.08
|22:00
|
Тулуза – Марсель
|- : -
|1.09
|16:00
|
Монако – Ланс
|- : -
|1.09
|18:00
|
Анже – Ницца
|- : -
|1.09
|18:00
|
Гавр – Осер
|- : -
|1.09
|18:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|1.09
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|3
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|3
|
|
Гифт Эммануэл Орбан
Лион
|2
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|2
|1
|0
|
|
Адо Онайву
Осер
|2
|1
|0
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