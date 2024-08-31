Сафонов пропустит тренировку «ПСЖ» из-за простуды

Голкипер Матвей Сафонов в субботу, 31 августа, не примет участия в тренировке «ПСЖ». Вратарь сборной России вместе с Нуну Мендешем не будет работать с командой из-за простуды, ообщается официальный сайт французского клуба.

Сафонов дебютировал за «ПСЖ» 7 августа в товарищеском матче против австрийского «Штурма» (2:2). Две первых встречи Лиги 1 он провел на скамейке запасных. В воскресенье, 1 сентября, «ПСЖ» на выезде сыграет в «Лиллем».