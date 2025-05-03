Футбол
3 мая, 18:56

Сафонов пропустил два гола в первом тайме матча «Страсбур» — «ПСЖ»

Матвей Сафонов в матче против «Страсбура».
Фото AFP

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил два гола в первом тайме матча 32-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».

На 20-й минуте в свои ворота забил защитник парижан Люка Эрнандес. На 45+3-й минуте отличился полузащитник «Страсбура» Феликс Лемаршаль.

Матч против «Страсбура» — 16-й для Сафонова в составе «ПСЖ». В предыдущих 15 матчах россиянин пропустил 11 мячей и 6 раз отыграл на ноль.

Чемпионат Франции. Лига 1. 32-й тур.
03 мая, 18:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
2:1
ПСЖ

  • Grinopel

    Он играл в штанах левой перчаткой.

    03.05.2025

  • Артемон Доберманов

    где играл сам,расскажи общественности.

    03.05.2025

    • Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч против «Страсбура»

    «ПСЖ» на выезде проиграл «Страсбуру», Сафонов пропустил 2 гола
