Сафонов пропустил два гола в первом тайме матча «Страсбур» — «ПСЖ»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил два гола в первом тайме матча 32-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».

На 20-й минуте в свои ворота забил защитник парижан Люка Эрнандес. На 45+3-й минуте отличился полузащитник «Страсбура» Феликс Лемаршаль.

Матч против «Страсбура» — 16-й для Сафонова в составе «ПСЖ». В предыдущих 15 матчах россиянин пропустил 11 мячей и 6 раз отыграл на ноль.