Сафонов — о матче с «Тулузой»: «Трудная победа, но победить было очень важно»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Тулузы» (1:0).

«Да, это была трудная победа, но победить было очень важно. Для меня это был спокойный матч, не так много моментов. Трудно было сохранять спокойствие», — сказал Сафонов в интервью DAZN.

После этого матча «ПСЖ» с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Тулуза» с 27 очками — на 10-й строчке.