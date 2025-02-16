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16 февраля 2025, 02:27

Сафонов — о матче с «Тулузой»: «Трудная победа, но победить было очень важно»

Сергей Разин
корреспондент

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Тулузы» (1:0).

«Да, это была трудная победа, но победить было очень важно. Для меня это был спокойный матч, не так много моментов. Трудно было сохранять спокойствие», — сказал Сафонов в интервью DAZN.

15&nbsp;февраля. Матвей Сафонов в&nbsp;матче &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тулуза&raquo; (1:0).Сафонов сыграл на ноль в своем юбилейном матче за «ПСЖ». Против «Тулузы» Матвей выглядел очень достойно

После этого матча «ПСЖ» с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Тулуза» с 27 очками — на 10-й строчке.

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Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тулуза
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2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
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