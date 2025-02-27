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Сафонов — о 7:0 в Кубке Франции: «По воротам не били. Главное, что свою работу сделал»

Сергей Разин
корреспондент
Матвей Сафонов в матче с «Стад Бриошен» (7:0).
Фото Reuters

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу в матче 1/4 финала Кубка Франции против «Стад Бриошен» (7:0).

«Ну, все! Матч, в котором я принимал участие и стендап (в котором — нет) подошли к концу, я вернулся. Ощущения странные. Настрой был хороший. Для меня сейчас каждый матч важен, каждая минута игрового времени. Поэтому стараюсь из этих 90+ минут выжать все возможное.

Но итог 7:0. Получилось без особой борьбы. По воротам не били, прессинговать не бежали. Главное, что свою работу сделал», — написал Сафонов в своем телеграм-канале.

Матвей Сафонов перед матчем с &laquo;Стад Бриошен&raquo;.«ПСЖ» с Сафоновым и Хвичей поиздевался над командой из 4-го дивизиона — 7:0 в четвертьфинале Кубка Франции

Российский голкипер парижан отыграл всю встречу. «Стад Бриошен» дважды пробил в створ ворот россиянина.

Соперник «ПСЖ» по полуфиналу определится после жеребьевки. Ранее в 1/2 финала вышли «Реймс», «Канн» и «Дюнкерк».

Источник: Телеграм-канал Матвея Сафонова
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Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 4 1 0 8-3 13
2
 Лион 5 3 2 0 10-2 11
3
 Париж 5 3 2 0 8-3 11
4
 Лилль 5 3 1 1 8-4 10
5
 Ренн 5 3 1 1 8-9 10
6
 ПСЖ 5 2 2 1 8-7 8
7
 Анже 5 2 1 2 6-5 7
8
 Страсбур 5 2 1 2 10-10 7
9
 Ле Ман 5 1 3 1 9-9 6
10
 Осер 5 2 0 3 7-12 6
11
 Брест 5 1 2 2 7-8 5
12
 Лорьян 5 1 2 2 5-6 5
13
 Тулуза 5 1 2 2 7-9 5
14
 Ницца 5 1 2 2 3-6 5
15
 Ланс 5 1 1 3 9-9 4
16
 Труа 5 1 1 3 4-11 4
17
 Марсель 5 1 0 4 7-8 3
18
 Гавр 5 0 2 3 4-7 2
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9.10 21:45 Ланс – Лион - : -
10.10 18:15 Лилль – Гавр - : -
10.10 21:45 Брест – Анже - : -
10.10 21:45 Лорьян – Париж - : -
10.10 21:45 Монако – Тулуза - : -
10.10 21:45 ПСЖ – Ле Ман - : -
11.10 16:00 Ницца – Страсбур - : -
11.10 18:15 Ренн – Осер - : -
11.10 21:45 Труа – Марсель - : -
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ЖК
Г
Парис Бруннер
Парис Бруннер

Монако

 4
Ферран Торрес
Ферран Торрес

ПСЖ

 4
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 4
П
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 4
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

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Христ Макоссо
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Осер

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Самир Эль Мурабет
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