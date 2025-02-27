Сафонов — о 7:0 в Кубке Франции: «По воротам не били. Главное, что свою работу сделал»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу в матче 1/4 финала Кубка Франции против «Стад Бриошен» (7:0).

«Ну, все! Матч, в котором я принимал участие и стендап (в котором — нет) подошли к концу, я вернулся. Ощущения странные. Настрой был хороший. Для меня сейчас каждый матч важен, каждая минута игрового времени. Поэтому стараюсь из этих 90+ минут выжать все возможное.

Но итог 7:0. Получилось без особой борьбы. По воротам не били, прессинговать не бежали. Главное, что свою работу сделал», — написал Сафонов в своем телеграм-канале.

Российский голкипер парижан отыграл всю встречу. «Стад Бриошен» дважды пробил в створ ворот россиянина.

Соперник «ПСЖ» по полуфиналу определится после жеребьевки. Ранее в 1/2 финала вышли «Реймс», «Канн» и «Дюнкерк».