Сафонов — о победе над «Лансом»: «Отбивать пенальти — это нормально для вратаря»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от победы в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Ланса» (1:1, 5:3 — пен.).

«Я счастлив, не думаю, что я лучший игрок матча. Отбивать пенальти — это нормально для вратаря. Это был трудный матч», — приводит слова Сафонова L'Equipe.

В основное время на гол М'Балы Нзолы парижане ответили точным ударом Гонсалу Рамуша. В серии пенальти вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отразил два удара.

В 1/16 финала «ПСЖ» встретится с командой «Эспали» из пятого дивизиона Франции.