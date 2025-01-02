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Сегодня, 14:59

Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч Суперкубка Франции с «Монако»

Алина Савинова
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Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов оказался в заявке команды на матч Суперкубка Франции-2025 с «Монако», сообщается в соцсетях «парижан».

Всего на игру в составе «ПСЖ» отправятся 26 футболистов. Матч состоится 5 января в Дохе (Катар) и начнется в 19:30 по московскому времени.

Последний раз команды встречались 18 декабря в 16-м туре чемпионата Франции. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу клуба из Парижа.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов провел 8 игр за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 6 голов и трижды сохранив ворота своей команды в неприкосновенности.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 - : -
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
4.01 21:00
Лилль – Нант
 - : -
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 - : -
5.01 17:00
Анже – Брест
 - : -
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
 - : -
5.01 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
5.01 22:45
Марсель – Гавр
 - : -
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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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Марсель

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ПСЖ

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Танги Кулибали

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 10 1 0
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