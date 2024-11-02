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Сегодня, 14:31

Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Лансом»

Алина Савинова
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«ПСЖ» назвал игроков, включенных в заявку на матч 10-го тура лиги 1 с «Лансом».

В список вошел российский вратарь Матвей Сафонов, который последний раз выходил на поле 27 сентября в игре против «Ренна» (3:1).

Заявка «ПСЖ»: Доннарумма, Сафонов, Тенас, Хакими, Маркиньос, Пачо, Шкриньяр, Мендеш, Заг, Кан Ин, Руис, Невеш, Витинья, Маюлу, Заир-Эмери, Дуэ, Баркола, Асенсио, Дембеле, Коло-Муани.

Матч между «ПСЖ» и «Лансом» пройдет 2 ноября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Парижане с 23 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Ланса» 14 баллов и шестая строчка.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Лион» в добавленное время ушел от поражения в матче с «Лиллем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 9 7 2 0 28-8 23
2
 Монако 10 6 2 2 15-7 20
3
 Лилль 10 5 3 2 16-9 18
4
 Марсель 9 5 2 2 21-11 17
5
 Лион 10 4 3 3 17-15 15
6
 Ланс 9 3 5 1 9-6 14
7
 Реймс 9 4 2 3 16-14 14
8
 Ницца 9 3 4 2 18-9 13
9
 Страсбур 9 3 4 2 19-17 13
10
 Брест 9 4 1 4 13-15 13
11
 Ренн 9 3 2 4 13-12 11
12
 Нант 9 2 4 3 11-12 10
13
 Осер 9 3 1 5 13-18 10
14
 Анже 10 2 4 4 11-16 10
15
 Тулуза 9 2 3 4 10-11 9
16
 Сент-Этьен 9 2 1 6 8-24 7
17
 Гавр 9 2 0 7 7-20 6
18
 Монпелье 9 1 1 7 8-29 4
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1.11 21:00
Монако – Анже
 0 : 1
1.11 23:00
Лилль – Лион
 1 : 1
2.11 19:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
2.11 21:00
Брест – Ницца
 - : -
2.11 23:00
Сент-Этьен – Страсбур
 - : -
3.11 17:00
Тулуза – Реймс
 - : -
3.11 19:00
Осер – Ренн
 - : -
3.11 19:00
Гавр – Монпелье
 - : -
3.11 22:45
Нант – Марсель
 - : -
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Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 8
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 7
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 6
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 3
И К Ж
Стефан Дзодич

Стефан Дзодич

Монпелье

 3 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

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 5 1 2
Маркюс Коко

Маркюс Коко

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 6 1 2
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