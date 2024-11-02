Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Лансом»

«ПСЖ» назвал игроков, включенных в заявку на матч 10-го тура лиги 1 с «Лансом».

В список вошел российский вратарь Матвей Сафонов, который последний раз выходил на поле 27 сентября в игре против «Ренна» (3:1).

Заявка «ПСЖ»: Доннарумма, Сафонов, Тенас, Хакими, Маркиньос, Пачо, Шкриньяр, Мендеш, Заг, Кан Ин, Руис, Невеш, Витинья, Маюлу, Заир-Эмери, Дуэ, Баркола, Асенсио, Дембеле, Коло-Муани.

Матч между «ПСЖ» и «Лансом» пройдет 2 ноября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Парижане с 23 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Ланса» 14 баллов и шестая строчка.