Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Гавром»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов включен в заявку команды на матч с «Гавром» в 24-м туре чемпионата Франции.

Игра пройдет 28 февраля и начнется в 23.05 по московскому времени.

В этом сезоне Сафонов сыграл в 11 матчах во всех турнирах, пропустил 12 голов и 4 раза сыграл на ноль.

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