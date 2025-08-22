Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Анже»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку команды на матч 2-го тура чемпионата Франции против «Анже».

Также в заявке парижан вратари Люка Шевалье и Ренато Марин. 26-летний россиянин пока не сыграл ни одного матча в сезоне-2025/26.

Матч пройдет сегодня, 22 августа и начнется в 21.45 мск.