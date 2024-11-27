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Сафонов получил 3 балла от L'Equipe за игру с «Баварией»

Камила Абдурахманова
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Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Французское издание L'Equipe оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1). Они поставили россиянину три очка по десятибалльной шкале.

Сафонов в матче 5-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» сделал 6 сейвов и получил оценку 7,1 по версии портала SofaScore — 4-е место среди игроков «ПСЖ». По версии Flashscore Матвей Сафонов — лучший игрок своей команды в матче с оценкой 7,5.

25-летний голкипер перешел в «ПСЖ» в прошедшее трансферное окно. В этом сезоне российский вратарь провел 6 матчей, отстояв 3 встречи на ноль.

Источник: L'Equipe
Матвей Сафонов
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 Монако 12 8 2 2 21-10 26
3
 Марсель 12 7 2 3 27-16 23
4
 Лилль 12 6 4 2 19-11 22
5
 Ницца 12 5 5 2 23-12 20
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 Лион 12 5 4 3 19-16 19
7
 Осер 12 6 1 5 21-19 19
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 Реймс 12 5 3 4 20-16 18
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