25 июня, 11:45

Сафонов полностью погасил долг по алиментам, суд закрыл дело о его банкротстве

Алина Савинова

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов полностью погасил долг по алиментам в размере более 64 миллионов рублей.

«Погашен долг в полном объеме», — приводит РИА «Новости» слова юриста футболиста из зала Арбитражного суда Москвы.

Отмечается, что представители бывшей жены Сафонова Анастасии Казачек в суде подтвердили эту информацию и отозвали заявление о признании игрока банкротом, которое было подано в апреле. Суд прекратил производство по данному делу.

В начале 2024 года Никулинский суд Москвы обязал вратаря выплачивать бывшей супруге четверть своих доходов на содержание их общей дочери. Позднее суд отклонил иск Сафонова к Казачек о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено и ходатайство экс-жены голкипера о проведении в отношении игрока судебно-психологической экспертизы.

Из-за долгов по алиментам футболисту в июне 2024-го был запрещен выезд за пределы России.

Источник: РИА Новости
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
    Источник: будущее Сафонова в «ПСЖ» решится после переговоров с Доннаруммой
