Сафонов — о поражении от «Страсбура»: «Скатался, два получил, вернулся»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал поражение в выездном матче 32-го тура чемпионата Франции против «Стасбура» (1:2).

«Скатался, два получил, вернулся — если коротко. Неприятно, но была большая ротация состава, дали отдохнуть многим ребятам, дебютировали два защитника из академии. Можно найти какие-то плюсы, но проигрыш — всегда неприятно. Двигаемся дальше», — сказал Сафонов в своем телеграм-канале.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице лиги 1 с 78 очками, команда обеспечила себе чемпионство 4 тура назад.

«Страсбур» благодаря победе поднялся на четвертое место в таблице с 57 очками.