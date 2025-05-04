Футбол
4 мая, 00:37

Сафонов — о поражении от «Страсбура»: «Скатался, два получил, вернулся»

Сергей Разин
корреспондент

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал поражение в выездном матче 32-го тура чемпионата Франции против «Стасбура» (1:2).

«Скатался, два получил, вернулся — если коротко. Неприятно, но была большая ротация состава, дали отдохнуть многим ребятам, дебютировали два защитника из академии. Можно найти какие-то плюсы, но проигрыш — всегда неприятно. Двигаемся дальше», — сказал Сафонов в своем телеграм-канале.

Сафонов впервые проиграл в чемпионате Франции. У «ПСЖ» второе поражение подряд

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице лиги 1 с 78 очками, команда обеспечила себе чемпионство 4 тура назад.

«Страсбур» благодаря победе поднялся на четвертое место в таблице с 57 очками.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Страсбур
  • андрей андреев

    чувствуется, что затосковал парень по Родине. И то сказать, намного приятнее стать чемпионом Краснодара, чем Парижа.

    04.05.2025

