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Сегодня, 23:15

Сафонов — о дебютном матче за «ПСЖ»: «Первые шаги сделаны»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал дебютную игру за парижан в товарищеском матче против «Штурма» (2:2).

«Первые шаги сделаны», — написал Сафонов в соцсетях.

Матвей Сафонов. Сафонов дебютировал в «ПСЖ» против Худякова. Российские вратари напропускали в первом тайме, но потом исправились

В июне Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. 25-летний голкипер подписал с парижским клубом контракт до лета 2029 года.

В следующем товарищеском матче «ПСЖ» 10 августа сыграет против «Лейпцига».

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в матче со «Штурмом»
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