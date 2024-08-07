Сафонов — о дебютном матче за «ПСЖ»: «Первые шаги сделаны»
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал дебютную игру за парижан в товарищеском матче против «Штурма» (2:2).
«Первые шаги сделаны», — написал Сафонов в соцсетях.
В июне Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. 25-летний голкипер подписал с парижским клубом контракт до лета 2029 года.
В следующем товарищеском матче «ПСЖ» 10 августа сыграет против «Лейпцига».
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|Монако
|0
|0
|0
|0
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|0
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3
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Марсель
|0
|0
|0
|0
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|0
|
9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ренн
|0
|0
|0
|0
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|0
|
11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|16.08
|21:45
|
Гавр – ПСЖ
|- : -
|17.08
|18:00
|
Брест – Марсель
|- : -
|17.08
|20:00
|
Реймс – Лилль
|- : -
|17.08
|22:00
|
Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|16:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
|
Ренн – Лион
|- : -
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