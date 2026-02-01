Сафонов отразил 5 из 7 пенальти в этом сезоне — лучший результат в топ-5 лигах

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отбил пенальти в матче против «Страсбура» в 20-м туре французской Лиги 1.

На 20-й минуте 26-летний россиянин отразил удар Хоакина Паникелли с одиннадцатиметрового. Через две минуты парижане открыли счет благодаря голу Сенни Маюлу.

Сафонов отбил 5 из 7 пенальти в этом сезоне — это лучший результат среди всех голкиперов топ-5 лиг Европы, сообщает Opta Sports. В декабре 2025 года он отбил четыре подряд пенальти в послематчевой серии в матче против «Фламенго» (1:1, пенальти 2:1) в финале Межконтинентального кубка.