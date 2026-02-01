Сафонов отразил 5 из 7 пенальти в этом сезоне — лучший результат в топ-5 лигах
Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отбил пенальти в матче против «Страсбура» в 20-м туре французской Лиги 1.
На 20-й минуте 26-летний россиянин отразил удар Хоакина Паникелли с одиннадцатиметрового. Через две минуты парижане открыли счет благодаря голу Сенни Маюлу.
Сафонов отбил 5 из 7 пенальти в этом сезоне — это лучший результат среди всех голкиперов топ-5 лиг Европы, сообщает Opta Sports. В декабре 2025 года он отбил четыре подряд пенальти в послематчевой серии в матче против «Фламенго» (1:1, пенальти 2:1) в финале Межконтинентального кубка.
Источник: Opta Sports
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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34 тур
|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
|- : -
|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
|- : -
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