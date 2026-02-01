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1 февраля, 23:50

Сафонов отразил 5 из 7 пенальти в этом сезоне — лучший результат в топ-5 лигах

Игнат Заздравин
Корреспондент

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отбил пенальти в матче против «Страсбура» в 20-м туре французской Лиги 1.

На 20-й минуте 26-летний россиянин отразил удар Хоакина Паникелли с одиннадцатиметрового. Через две минуты парижане открыли счет благодаря голу Сенни Маюлу.

Сафонов отбил 5 из 7 пенальти в этом сезоне — это лучший результат среди всех голкиперов топ-5 лиг Европы, сообщает Opta Sports. В декабре 2025 года он отбил четыре подряд пенальти в послематчевой серии в матче против «Фламенго» (1:1, пенальти 2:1) в финале Межконтинентального кубка.

Источник: Opta Sports
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Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Сафонов отбил пенальти в матче «ПСЖ» со «Страсбуром»

«ПСЖ» в меньшинстве обыграл «Страсбур», Сафонов отразил пенальти
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
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