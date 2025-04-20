Сафонов: «Понимаю, что в «ПСЖ» проделан большой путь»
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов оценил свое выступление за французский клуб.
— Я старался быть реалистом, — приводит слова Сафонова OKKO Спорт. — Когда я переходил, у меня были большие амбиции. Оглядываясь назад, я понимаю, что проделан большой путь.
— Важно ли вам закончить сезон без поражений?
— Безусловно. Как раз-таки стремление к рекорду, к чему-то новому — это важно. Это помогает находить мотивацию.
— Возможно вообще о чем-то думать, кроме как о Лиге чемпионов?
— Заметно, что у нас есть ротация состава. Это большой плюс, что мы можем менять игроков и копить эмоции к Лиге чемпионов, а также показывать результат в лиге 1.
19 апреля «ПСЖ» дома победил «Гавр» в матче 30-го тура чемпионата Франции — 2:1.
«ПСЖ» идет на первом месте в турнирной таблице лиги 1 с 77 очками, команда досрочно обеспечила себе победу в чемпионате.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|29
|24
|5
|0
|82-27
|77
|
2
|Марсель
|30
|17
|4
|9
|62-42
|55
|
3
|Монако
|30
|16
|6
|8
|57-35
|54
|
4
|Лион
|29
|15
|6
|8
|57-39
|51
|
5
|Страсбур
|30
|14
|9
|7
|48-37
|51
|
6
|Лилль
|29
|14
|8
|7
|44-31
|50
|
7
|Ницца
|29
|13
|9
|7
|54-37
|48
|
8
|Брест
|29
|13
|5
|11
|47-46
|44
|
9
|Ланс
|29
|12
|6
|11
|32-32
|42
|
10
|Ренн
|30
|12
|2
|16
|45-40
|38
|
11
|Осер
|29
|10
|8
|11
|40-42
|38
|
12
|Тулуза
|29
|9
|7
|13
|38-38
|34
|
13
|Нант
|29
|7
|9
|13
|34-49
|30
|
14
|Анже
|29
|8
|6
|15
|28-46
|30
|
15
|Реймс
|29
|7
|8
|14
|31-42
|29
|
16
|Гавр
|30
|8
|3
|19
|33-64
|27
|
17
|Сент-Этьен
|28
|5
|6
|17
|29-67
|21
|
18
|Монпелье
|29
|4
|3
|22
|22-69
|15
|18.04
|21:45
|
Ренн – Нант
|2 : 1
|19.04
|18:00
|
ПСЖ – Гавр
|2 : 1
|19.04
|20:00
|
Монако – Страсбур
|0 : 0
|19.04
|22:05
|
Марсель – Монпелье
|5 : 1
|20.04
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|20.04
|18:15
|
Брест – Ланс
|- : -
|20.04
|18:15
|
Ницца – Анже
|- : -
|20.04
|18:15
|
Реймс – Тулуза
|- : -
|20.04
|21:45
|
Сент-Этьен – Лион
|- : -
|Г
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|21
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|18
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|14
|П
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|11
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|8
|
|
Райан Шерки
Лион
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|19
|2
|3
|
|
Лилиан Рао-Лисоа
Анже
|24
|2
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|24
|1
|4