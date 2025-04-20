Сафонов: «Понимаю, что в «ПСЖ» проделан большой путь»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов оценил свое выступление за французский клуб.

— Я старался быть реалистом, — приводит слова Сафонова OKKO Спорт. — Когда я переходил, у меня были большие амбиции. Оглядываясь назад, я понимаю, что проделан большой путь.

— Важно ли вам закончить сезон без поражений?

— Безусловно. Как раз-таки стремление к рекорду, к чему-то новому — это важно. Это помогает находить мотивацию.

— Возможно вообще о чем-то думать, кроме как о Лиге чемпионов?

— Заметно, что у нас есть ротация состава. Это большой плюс, что мы можем менять игроков и копить эмоции к Лиге чемпионов, а также показывать результат в лиге 1.

19 апреля «ПСЖ» дома победил «Гавр» в матче 30-го тура чемпионата Франции — 2:1.

«ПСЖ» идет на первом месте в турнирной таблице лиги 1 с 77 очками, команда досрочно обеспечила себе победу в чемпионате.