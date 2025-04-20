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Сафонов: «Понимаю, что в «ПСЖ» проделан большой путь»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов оценил свое выступление за французский клуб.

— Я старался быть реалистом, — приводит слова Сафонова OKKO Спорт. — Когда я переходил, у меня были большие амбиции. Оглядываясь назад, я понимаю, что проделан большой путь.

— Важно ли вам закончить сезон без поражений?

— Безусловно. Как раз-таки стремление к рекорду, к чему-то новому — это важно. Это помогает находить мотивацию.

— Возможно вообще о чем-то думать, кроме как о Лиге чемпионов?

— Заметно, что у нас есть ротация состава. Это большой плюс, что мы можем менять игроков и копить эмоции к Лиге чемпионов, а также показывать результат в лиге 1.

19 апреля «ПСЖ» дома победил «Гавр» в матче 30-го тура чемпионата Франции — 2:1.

«ПСЖ» идет на первом месте в турнирной таблице лиги 1 с 77 очками, команда досрочно обеспечила себе победу в чемпионате.

Матвей Сафонов.Сафонов вернулся в старт «ПСЖ» в лиге 1, но пропустил после единственного удара в створ. «Гавр» это не спасло

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 24 5 0 82-27 77
2
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Лион 29 15 6 8 57-39 51
5
 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
6
 Лилль 29 14 8 7 44-31 50
7
 Ницца 29 13 9 7 54-37 48
8
 Брест 29 13 5 11 47-46 44
9
 Ланс 29 12 6 11 32-32 42
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 29 10 8 11 40-42 38
12
 Тулуза 29 9 7 13 38-38 34
13
 Нант 29 7 9 13 34-49 30
14
 Анже 29 8 6 15 28-46 30
15
 Реймс 29 7 8 14 31-42 29
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
 Сент-Этьен 28 5 6 17 29-67 21
18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
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18.04 21:45
Ренн – Нант
 2 : 1
19.04 18:00
ПСЖ – Гавр
 2 : 1
19.04 20:00
Монако – Страсбур
 0 : 0
19.04 22:05
Марсель – Монпелье
 5 : 1
20.04 16:00
Лилль – Осер
 - : -
20.04 18:15
Брест – Ланс
 - : -
20.04 18:15
Ницца – Анже
 - : -
20.04 18:15
Реймс – Тулуза
 - : -
20.04 21:45
Сент-Этьен – Лион
 - : -
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Усман Дембеле

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Брэдли Барколя

ПСЖ

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ПСЖ

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Лион

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