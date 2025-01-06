Сафонов объяснил, почему решил помочь волонтерам в Анапе

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, почему перевел деньги на помощь в ликвидации разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае.

«За свою жизнь достаточно часто получалось отдыхать на побережье Черного моря. Для меня очень знаковым был город Анапа, потому что все детство я с дедушкой ездил в санаторий рядом с Анапой. Черноморское побережье вызывает у меня только теплые воспоминания из детства, поэтому для меня было важно не оставаться в стороне, а помочь чем смогу», — заявил Сафонов.

15 декабря в акватории Черного моря потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате чего произошел разлив нескольких тысяч тонн мазута. Сафонов оплатил поездку добровольцев в Анапу для расчистки побережья. Волонтеры до сих пор продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов, спасая местных животных и вывозя песок с мазутом с пляжей Краснодарского края.