Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:55

Сафонов объяснил, почему решил помочь волонтерам в Анапе

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, почему перевел деньги на помощь в ликвидации разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае.

«За свою жизнь достаточно часто получалось отдыхать на побережье Черного моря. Для меня очень знаковым был город Анапа, потому что все детство я с дедушкой ездил в санаторий рядом с Анапой. Черноморское побережье вызывает у меня только теплые воспоминания из детства, поэтому для меня было важно не оставаться в стороне, а помочь чем смогу», — заявил Сафонов.

15 декабря в акватории Черного моря потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате чего произошел разлив нескольких тысяч тонн мазута. Сафонов оплатил поездку добровольцев в Анапу для расчистки побережья. Волонтеры до сих пор продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов, спасая местных животных и вывозя песок с мазутом с пляжей Краснодарского края.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Ротенберг сравнил журналистов с немецкими фашистами
Алиев заявил о требовании Баку наказать виновных в крушении самолета AZAL в Казахстане
России нужен МЧМ, но и МЧМ нужна Россия. Это признают и Тардиф, и канадцы
Медведев раскритиковал заявление Зеленского о презрении к русскому народу
«Спартак» вернет Промеса, ЦСКА замахнулся на 20-миллионного игрока. Трансферные слухи РПЛ
Эксперт рассказал о введении трех диапазонов потребления электричества
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
Сафонов — о победе над «Лансом»: «Отбивать пенальти — это нормально для вратаря»
Сафонов взял два пенальти и вывел «ПСЖ» в 1/16 финала Кубка Франции. Еще одна заявка на пост первого номера
«ПСЖ» по пенальти обыграл «Ланс» и вышел в 1/16 финала Кубка Франции, Сафонов отразил два удара
Сафонов: «Если бы я был лучше, может, сыграл бы еще больше за «ПСЖ»
«Монако» — «ПСЖ»: видео голов матча Лиги 1
Сафонов: «Все наши мысли сейчас с Доннаруммой»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сафонов отреагировал на победу в Суперкубке Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 16 10 3 3 37-19 33
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 16 7 7 2 26-16 28
5
 Лион 16 8 4 4 28-20 28
6
 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
7
 Ланс 16 6 6 4 19-15 24
8
 Тулуза 16 7 3 6 18-17 24
9
 Осер 16 6 3 7 24-26 21
10
 Страсбур 16 5 5 6 28-28 20
11
 Реймс 16 5 5 6 21-21 20
12
 Брест 16 6 1 9 24-29 19
13
 Ренн 16 5 2 9 22-23 17
14
 Анже 16 4 4 8 16-26 16
15
 Сент-Этьен 16 5 1 10 15-35 16
16
 Нант 16 3 6 7 18-25 15
17
 Гавр 16 4 0 12 12-34 12
18
 Монпелье 16 2 3 11 15-39 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.01 21:00
Нант – Монако
 - : -
10.01 23:00
Осер – Лилль
 - : -
11.01 19:00
Брест – Лион
 - : -
11.01 21:00
Реймс – Ницца
 - : -
11.01 23:00
Ренн – Марсель
 - : -
12.01 17:00
Гавр – Ланс
 - : -
12.01 19:15
Монпелье – Анже
 - : -
12.01 19:15
Тулуза – Страсбур
 - : -
12.01 22:45
ПСЖ – Сент-Этьен
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 12 1 3
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 13 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости