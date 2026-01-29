Сафонов объяснил, как сломал руку в серии пенальти против «Фламенго»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов объяснил, как сломал руку в серии пенальти финала Межконтинентального кубка против «Фламенго».

Основное и дополнительное время того матча завершились со счетом 1:1. В серии пенальти парижане одержали победу (2:1), а Сафонов отразил четыре 11-метровых подряд. После этой игры голкипер выбыл на месяц из-за перелома руки.

«Есть несколько методик, как переиграть футболиста, который берет паузу во время разбега. Одна из них — сделать ложное движение в одну сторону, а затем резко пойти в другую. Бьющий видит, куда ты пошел, бьет в свободный угол, а ты как раз туда финально перемещаешься.

С «Фламенго» это и хотел применить, но не рассчитал тайминги. Я сделал движение вправо от себя, но оно получилось малозаметным. А после него сразу пошел влево — раньше времени. Бьющий все увидел и пробил в левый от себя. К счастью, я быстро понял, что поторопился, и успел все переиграть. Получилось удержать тело, переместить центр тяжести и в последний момент поменять направление прыжка.

Это все заняло полсекунды: фейковое движение вправо, натуральное движение влево, осознание, что дернулся рано, смена направления, прыжок в другую сторону.

Это и повлекло за собой перелом. Дам 95 процентов, что травма случилась в момент этого удара. Я сломал механику движения, получилось непривычное положение рук и ног, отсюда и последствия. Боли не почувствовал — все же шла серия пенальти за трофей», — приводит «Спортс» слова Сафонова.

В серии пенальти против «Фламенго» Сафонов установил рекорд ФИФА — он первым в истории отбил четыре 11-метровых подряд на турнире под эгидой организации.

Финал Межконтинентального кубка «ПСЖ» — «Фламенго» прошел 17 декабря 2025 года на стадионе «Ахмад Бин Али» в Аль-Райяне (Катар). 28 января Матвей Сафонов принял участие в матче парижан против «Ньюкасла» (1:1) в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов — эта игра стала для 26-летнего россиянина первой после травмы.