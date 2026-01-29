Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:18

Сафонов объяснил, как сломал руку в серии пенальти против «Фламенго»

Фото Reuters

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов объяснил, как сломал руку в серии пенальти финала Межконтинентального кубка против «Фламенго».

Основное и дополнительное время того матча завершились со счетом 1:1. В серии пенальти парижане одержали победу (2:1), а Сафонов отразил четыре 11-метровых подряд. После этой игры голкипер выбыл на месяц из-за перелома руки.

«Есть несколько методик, как переиграть футболиста, который берет паузу во время разбега. Одна из них — сделать ложное движение в одну сторону, а затем резко пойти в другую. Бьющий видит, куда ты пошел, бьет в свободный угол, а ты как раз туда финально перемещаешься.

С «Фламенго» это и хотел применить, но не рассчитал тайминги. Я сделал движение вправо от себя, но оно получилось малозаметным. А после него сразу пошел влево — раньше времени. Бьющий все увидел и пробил в левый от себя. К счастью, я быстро понял, что поторопился, и успел все переиграть. Получилось удержать тело, переместить центр тяжести и в последний момент поменять направление прыжка.

Это все заняло полсекунды: фейковое движение вправо, натуральное движение влево, осознание, что дернулся рано, смена направления, прыжок в другую сторону.

Это и повлекло за собой перелом. Дам 95 процентов, что травма случилась в момент этого удара. Я сломал механику движения, получилось непривычное положение рук и ног, отсюда и последствия. Боли не почувствовал — все же шла серия пенальти за трофей», — приводит «Спортс» слова Сафонова.

В серии пенальти против «Фламенго» Сафонов установил рекорд ФИФА — он первым в истории отбил четыре 11-метровых подряд на турнире под эгидой организации.

Финал Межконтинентального кубка «ПСЖ» — «Фламенго» прошел 17 декабря 2025 года на стадионе «Ахмад Бин Али» в Аль-Райяне (Катар). 28 января Матвей Сафонов принял участие в матче парижан против «Ньюкасла» (1:1) в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов — эта игра стала для 26-летнего россиянина первой после травмы.

Источник: https://www.sports.ru/football/blogs/3379110.html
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Мишустин анонсировал рост маткапитала на первого ребенка до 730 тыс. рублей
В Германии указали на кризис во внутренней политике Зеленского
Павел Репилов: биография российского саночника, отобравшегося на Игры-2026
Песков указал на отсутствие реакции Зеленского на повторное приглашение в Москву
«Продолжаем биться». «Вашингтон» не сдается в гонке за плей-офф: команда Овечкина цепляется за ускользающий шанс
Россияне еще в игре, «Арсенал» — в истории, «Наполи» — в пролете. Главные итоги общего этапа Лиги чемпионов
Популярное видео
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, видеообзор
«Марсель» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Во Франции заявили, что французские болельщики разочарованы в Шевалье
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 14 3 2 41-15 45
2
 Ланс 19 14 1 4 33-16 43
3
 Марсель 19 12 2 5 44-20 38
4
 Лион 19 11 3 5 32-20 36
5
 Лилль 19 10 2 7 34-29 32
6
 Ренн 19 8 7 4 30-27 31
7
 Страсбур 19 9 3 7 32-23 30
8
 Тулуза 19 8 5 6 31-23 29
9
 Лорьян 19 6 7 6 25-30 25
10
 Монако 19 7 3 9 28-33 24
11
 Анже 19 6 5 8 20-25 23
12
 Брест 19 6 4 9 24-31 22
13
 Ницца 19 6 3 10 25-36 21
14
 Париж 19 5 5 9 24-32 20
15
 Гавр 19 4 8 7 16-24 20
16
 Нант 19 3 5 11 18-34 14
17
 Осер 19 3 3 13 14-29 12
18
 Метц 19 3 3 13 21-45 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
30.01 22:45 Ланс – Гавр - : -
31.01 19:00 Париж – Марсель - : -
31.01 21:00 Лорьян – Нант - : -
31.01 23:05 Монако – Ренн - : -
1.02 17:00 Лион – Лилль - : -
1.02 19:15 Анже – Метц - : -
1.02 19:15 Ницца – Брест - : -
1.02 19:15 Тулуза – Осер - : -
1.02 22:45 Страсбур – ПСЖ - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 12
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 11
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 9
П
Витор Феррейра Витинья
Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 7
Гела Дуэ
Гела Дуэ

Страсбур

 5
Афонсу Морейра
Афонсу Морейра

Лион

 5
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 9 2 2
Тило Керер
Тило Керер

Монако

 13 1 3
Отавио
Отавио

Париж

 16 1 5
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости