Сафонов назвал непростым матч с «Тулузой» в Лиге 1

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов назвал непростым матч 28-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (3:1). Вратарь пропустил единственный гол, допустив ошибку после подачи углового.

«Как это часто бывает после паузы на сборные, получился непростой матч, напряженный.

Но сейчас уже весь фокус на следующей игре, на «Ливерпуле», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

«ПСЖ» набрал 63 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Следующий матч команда проведет 8 апреля против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.