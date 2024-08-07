Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в товарищеском матче против «Штурма»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку своей команды на товарищеский матч против австрийского «Штурма», сообщает пресс-служба парижан.

25-летний россиянин может впервые сыграть за французскую команду. В межсезонье он перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». Контракт Сафонова с новым клубом рассчитан до лета 2029 года.

Товарищеский матч «ПСЖ» против «Штурма» состоится в Австрии в среду, 7 августа. Начало — в 19.30 по московскому времени.