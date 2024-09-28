Вратарь «ПСЖ» Сафонов — о матче с «Ренном»: «Важная победа»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов оценил победу «парижан» над «Ренном» в матче 6-го тура лиги 1 (3:1).

«Непростой матч. Важная победа», — написал Сафонов в своих соцсетях.

25-летний Сафонов в этой встрече пропустил с пенальти в концовке второго тайма и сделал три сейва. Россиянин провел третий матч подряд за столичный клуб.

«ПСЖ» набрал 16 очков и лидирует в таблице чемпионата Франции. 1 октября команда Луиса Энрике сыграет против «Арсенала» в Лиге чемпионов, а 6 октября встретится с «Ниццей» в лиге 1. Обе игры красно-синие проведут на выезде.