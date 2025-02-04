Сафонов и Кварацхелия выйдут в стартовом составе «ПСЖ»

«ПСЖ» объявил стартовый состав перед матчем с «Ле Маном» в 1/8 финала Кубка Франции. Начало игры — в 23.10 мск.

У парижан с первых минут на поле появится вратарь Матвей Сафонов, а также нападающий Хвича Кварацхелия

«ПСЖ»: Сафонов, Пачо, Эрнандес, Беральдо, Заге, Руис, Ли, Маюлю, Дуэ, Кварацхелия, Рамуш.