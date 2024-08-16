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Сегодня, 13:02

Сафонов и Доннарумма попали в заявку «ПСЖ» на стартовый матч лиги 1 против «Гавра»

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Матвей Сафонов.
Фото ФК «ПСЖ»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов включен в заявку своей команды на стартовый матч чемпионата Франции против «Гавра».

Также в заявочный лист вошли конкуренты Сафонова за место в стартовом составе — итальянец Джанлуиджи Доннарумма и испанец Арнау Тебас.

В июне 25-летний Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. Россиянин подписал с парижанами контракт сроком до лета 2029 года.

Встреча между «Гавром» и «ПСЖ» состоится в пятницу, 16 августа. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Гавр» — «ПСЖ».

Матвей Сафонов
Футбол
ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 - : -
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