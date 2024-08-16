Сафонов и Доннарумма попали в заявку «ПСЖ» на стартовый матч лиги 1 против «Гавра»
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов включен в заявку своей команды на стартовый матч чемпионата Франции против «Гавра».
Также в заявочный лист вошли конкуренты Сафонова за место в стартовом составе — итальянец Джанлуиджи Доннарумма и испанец Арнау Тебас.
В июне 25-летний Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. Россиянин подписал с парижанами контракт сроком до лета 2029 года.
Встреча между «Гавром» и «ПСЖ» состоится в пятницу, 16 августа. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.
«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Гавр» — «ПСЖ».
Положение команд
Футбол
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|И
|В
|Н
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|О
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1
|ПСЖ
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2
|Монако
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|0-0
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3
|Брест
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
31 тур
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33 тур
34 тур
|16.08
|21:45
|
Гавр – ПСЖ
|- : -
|17.08
|18:00
|
Брест – Марсель
|- : -
|17.08
|20:00
|
Реймс – Лилль
|- : -
|17.08
|22:00
|
Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|16:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
|
Ренн – Лион
|- : -
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