Сафонов и Доннарумма попали в заявку «ПСЖ» на стартовый матч лиги 1 против «Гавра»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов включен в заявку своей команды на стартовый матч чемпионата Франции против «Гавра».

Также в заявочный лист вошли конкуренты Сафонова за место в стартовом составе — итальянец Джанлуиджи Доннарумма и испанец Арнау Тебас.

В июне 25-летний Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. Россиянин подписал с парижанами контракт сроком до лета 2029 года.

Встреча между «Гавром» и «ПСЖ» состоится в пятницу, 16 августа. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Гавр» — «ПСЖ».