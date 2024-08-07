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Сегодня, 18:55

Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в матче со «Штурмом»

Алина Савинова
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в стартовый состав команды на товарищеский матч против «Штурма».

Эта игра станет дебютной для 25-летнего россиянина за парижан. Вратарь перешел во французский клуб 14 июня.

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Заге, Эль Ханна, Шкриньяр, Бералдо, Солер, Ли Кан Ин, Асенсио, Мбайе, Рамос, Коло Муани.

У «Штурма» с первых минут на поле выйдет другой российский вратарь Даниил Худяков.

Матч пройдет на стадионе «Вертерзе-Штадион» в Клагенфурте (Австрия). Начало — в 19.30 по московскому времени.

Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Штурм
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