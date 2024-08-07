Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в матче со «Штурмом»
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в стартовый состав команды на товарищеский матч против «Штурма».
Эта игра станет дебютной для 25-летнего россиянина за парижан. Вратарь перешел во французский клуб 14 июня.
Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Заге, Эль Ханна, Шкриньяр, Бералдо, Солер, Ли Кан Ин, Асенсио, Мбайе, Рамос, Коло Муани.
У «Штурма» с первых минут на поле выйдет другой российский вратарь Даниил Худяков.
Матч пройдет на стадионе «Вертерзе-Штадион» в Клагенфурте (Австрия). Начало — в 19.30 по московскому времени.
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|Монако
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|0-0
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3
|Брест
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|16.08
|21:45
|
Гавр – ПСЖ
|- : -
|17.08
|18:00
|
Брест – Марсель
|- : -
|17.08
|20:00
|
Реймс – Лилль
|- : -
|17.08
|22:00
|
Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|16:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
|
Ренн – Лион
|- : -
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