Гол Головина помог «Монако» выйти в финал Кубка Франции

«Монако» разгромил «Рюмийи-Вальер» в 1/2 финала Кубка Франции. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу монегасков.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле на 71-й минуте и отметился голом.

Головин обокрал зевнувшего защитника и положил пятый мяч в ворота «Рюмийи-Вальер» ?



Монегаски сыграют с «ПСЖ» в финале Кубка Франции ? pic.twitter.com/GZdNzEjA5m — Матч ТВ (@MatchTV) May 13, 2021

В составе победителей также отличились Орельен Чуаэми, Виссам Бен-Йеддер и Сеск Фабрегас. Еще один гол футболисты «Рюмийи-Вальер» забили в собственные ворота.

В финале Кубка Франции «Монако» встретится с «ПСЖ».

Кубок Франции

1/2 финала

«Рюмийи-Вальер» — «Монако» — 1:5 (1:2)

Голы: Пеже, 20 (1:0). Бозон, 27 — в свои ворота (1:1). Тшуамени, 32 (1:2). Бен Йеддер, 55 (1:3). Фабрегас, 78 (1:4). Головин, 82 (1:5).

«Монако»: Маецки, Сидибе, Балло-Туре, Дисаси, Матсима, Фабрегас (Флорентину, 79), Тшуамени (Фофана, 79), Матазо, Бен Йеддер (Агилар, 71), Фолланд (Головин, 72), Мартинш (Декарпентрие, 83).

Предупреждение: Сидибе, 53.

Судья: Бюке (Франция).

13 мая. Анси. Стадион «Парк де Спорт».