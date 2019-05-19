Рыболовлев поздравил игроков "Монако" после победы над "Амьеном". Видео

Президент и владелец "Монако"​ Дмитрий Рыболовлев после матча с "Амьеном" (2:0) в 37-м туре чемпионата Франции зашел в раздевалку и поздравил игроков. Видео опубликовано в официальном Твиттере клуба.

Российский хавбек монегасков Александр Головин поучаствовал в обоих мячах команды. Сперва он отдал голевой пас на капитана Радамеля Фалькао, а во втором тайме забил сам.

"Монако" по итогам сегодняшнего тура официально избежал прямого вылета и де-факто избавил себя от плей-офф за место в лиге 1. В последнем туре команду с большой вероятностью может устроить даже поражение.

📽️ Le Président Dmitry Rybolovlev félicite le groupe dans le vestiaire après la victoire face à Amiens 🔴⚪️



2⃣-0⃣ #ASMASC pic.twitter.com/7RTZqIpcWr – AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 18 мая 2019 г.

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