01:19 | Футбол — Франция

Рыболовлев поздравил игроков "Монако" после победы над "Амьеном". Видео

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Президент и владелец "Монако"​ Дмитрий Рыболовлев после матча с "Амьеном" (2:0) в 37-м туре чемпионата Франции зашел в раздевалку и поздравил игроков. Видео опубликовано в официальном Твиттере клуба.

Российский хавбек монегасков Александр Головин поучаствовал в обоих мячах команды. Сперва он отдал голевой пас на капитана Радамеля Фалькао, а во втором тайме забил сам.

"Монако" по итогам сегодняшнего тура официально избежал прямого вылета и де-факто избавил себя от плей-офф за место в лиге 1. В последнем туре команду с большой вероятностью может устроить даже поражение.

 

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Монако - Амьен

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/france/

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