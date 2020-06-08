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Рыболовлев отреагировал на уход Субашича из «Монако» по окончании контракта

19:38
Даниель Субашич. Фото AFP
Даниель Субашич. Фото AFP
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Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев прокомментировал информацию об уходе из команды вратаря Даниеля Субашича после 30 июня.

«Данель провел исключительную карьеру в «Монако». Он присоединился к команде в самом начале, когда мы еще были во втором дивизионе, и на протяжении многих лет помогал нам решать множество задач. Субашич — отличный игрок, который продемонстрировал в нашем клубе свои спортивные качества и большой характер. Я хочу поблагодарить его за то время, которое он здесь провел. Мы всегда будем рады приветствовать его в «Монако», — приводит слова Рыболовлева пресс-служба монегасков.

35-летний Субашич провел 292 матча за «Монако» и является вторым голкипером в истории монегасков по количеству проведенных игр.

В сезоне-2019/20 хорват провел одну встречу за красно-белых и пропустил три гола.

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