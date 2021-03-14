Рыболовлев и Петров поздравили князя Монако с днем рождения и подарили ему клубную футболку
Владелец и президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев и вице-президент Олег Петров поздравили с днем рождения князя Монако Альбера II. Главе государства 14 марта исполнилось 63 года.
Альбер II присутствовал на сегодняшнем матче монегасков с «Лиллем» (0:0). После игры Рыболовлев и Петров подарили князю футболку с номером 1 и его именем с автографами игроков и главного тренера Нико Ковача.
Перед игрой с «Лиллем» фанаты разместили на трибунах баннер «С днем рождения, монсеньор».
Российский хавбек «Монако» Александр Головин провел в матче с «Лиллем» все 90 минут.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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