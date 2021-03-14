Рыболовлев и Петров поздравили князя Монако с днем рождения и подарили ему клубную футболку

Владелец и президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев и вице-президент Олег Петров поздравили с днем рождения князя Монако Альбера II. Главе государства 14 марта исполнилось 63 года.

Альбер II присутствовал на сегодняшнем матче монегасков с «Лиллем» (0:0). После игры Рыболовлев и Петров подарили князю футболку с номером 1 и его именем с автографами игроков и главного тренера Нико Ковача.

Перед игрой с «Лиллем» фанаты разместили на трибунах баннер «С днем рождения, монсеньор».

Российский хавбек «Монако» Александр Головин провел в матче с «Лиллем» все 90 минут.