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Руслан Нигматуллин: «Сложно оценивать сезон Головина в «Монако» на фоне пандемии»

04:35
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Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин прогрессирует. Однако, по его мнению, этот сезон сложно оценивать из-за пандемии коронавируса.

— С Головиным продлили контракт и повысили ему зарплату — это говорит о том, что игрок прогрессирует, — цитируют «Известия» Нигматуллина. — Но в целом очень сложно оценивать сезон на фоне пандемии. Концовка у всех получилась смазанной, а те матчи, что были сыграны, уже немного подзабылись.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1005972/sevastian-terletckii/golovin-na-plechakh-kak-proshel-vtoroi-sezon-nashego-khavbeka-v-monako

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