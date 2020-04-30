Руслан Нигматуллин: «Сложно оценивать сезон Головина в «Монако» на фоне пандемии»
04:35
Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин прогрессирует. Однако, по его мнению, этот сезон сложно оценивать из-за пандемии коронавируса.
— С Головиным продлили контракт и повысили ему зарплату — это говорит о том, что игрок прогрессирует, — цитируют «Известия» Нигматуллина. — Но в целом очень сложно оценивать сезон на фоне пандемии. Концовка у всех получилась смазанной, а те матчи, что были сыграны, уже немного подзабылись.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1005972/sevastian-terletckii/golovin-na-plechakh-kak-proshel-vtoroi-sezon-nashego-khavbeka-v-monako