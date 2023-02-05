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Сегодня, 13:20

Нигматуллин: «Головин заслужил повышение. «Боруссия» выглядит гораздо мощнее «Монако»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал интерес дортмундской «Боруссии» к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб заинтересован в приобретении 26-летнего игрока.

«Считаю, что Головин заслужил повышение. Для меня «Боруссия» выглядит гораздо мощнее, чем «Монако». Французы играют неплохо, но титулы не выигрывает и серьезных задач не решает, мне кажется «Боруссия» в этом плане выглядит мощнее», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

05.02.2023 | Тоттенхэм — Манчестер Сити

В текущем сезоне Головин провел 29 матчей за монегасков, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatullin-golovin-zasluzhil-povyshenie-borussiya-vyglyadit-gorazdo-moshnee-monako-225429/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Александр Головин
Руслан Нигматуллин
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монако
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 17 3 2 54-17 54
2
 Марсель 21 14 4 3 42-17 46
3
 Ланс 21 13 6 2 33-15 45
4
 Монако 21 12 5 4 46-29 41
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Лорьян 21 10 5 6 35-34 35
8
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
9
 Ницца 21 8 7 6 24-20 31
10
 Клермон Фут 21 8 6 7 24-27 30
11
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
12
 Реймс 21 6 11 4 26-26 29
13
 Нант 21 4 10 7 21-26 22
14
 Монпелье 21 6 2 13 31-43 20
15
 Брест 21 4 7 10 23-34 19
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 21 5 3 13 18-37 18
18
 Страсбур 21 2 9 10 25-39 15
19
 Осер 21 3 4 14 18-46 13
20
 Анже 21 2 2 17 18-47 8
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4.02 19:00
ПСЖ – Тулуза
 2 : 1
4.02 21:00
Труа – Лион
 1 : 3
4.02 23:00
Ренн – Лилль
 1 : 3
5.02 15:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
5.02 17:00
Аяччо – Нант
 - : -
5.02 17:00
Осер – Реймс
 - : -
5.02 17:00
Лорьян – Анже
 - : -
5.02 17:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
5.02 19:05
Брест – Ланс
 - : -
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Марсель – Ницца
 - : -
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
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Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 16 2 2
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Реймс

 18 2 2
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