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Нигматуллин: «Доннарумма не выручает, а Сафонов с каждым матчем завоевывает авторитет»

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от игры голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в текущем сезоне.

«Конечно, никто не ожидал, что Сафонов уже сыграет пять игр. Естественно, нельзя назвать его полноценным основным вратарем. Зачастую бывает так, что один-два матча, дай бог, дадут сыграть за сезон. В этой ситуации он с каждым матчем завоевывает авторитет, которого сейчас не хватает, к сожалению. Потому что Доннарумма обладает определенным статусом, который позволяет ему при большом количестве ошибок оставаться номинально первым номером. Но не зря Сафонову постоянно дают шансы. Это сделано для того, чтобы он окреп, адаптировался и в любой момент был готов заменить Доннарумму», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Также Нигматуллин высказался об игре вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в этом сезоне.

«Джанлуиджи действительно не выручает. Есть ключевые, результативные ошибки, которые не позволяют набирать необходимые очки в Лиге чемпионов. В чемпионате Франции более вольготно чувствует себя «ПСЖ», но в Лиге чемпионов вратарь либо выручает, либо нет. Это ключевой момент, и «ПСЖ» погорел на этом несколько раз. Отрадно, что Матвей работает, демонстрирует хорошую форму и в прошедшем матче сделал приличные сэйвы, так держать!» — добавил Нигматуллин.

Сафонов в этом сезоне провел 5 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, 3 из которых сыграл на ноль.

Парижский клуб после 11 туров набрал 32 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.

Александр Абустин

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Руслан Нигматуллин
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 10 2 0 36-10 32
2
 Монако 12 8 2 2 21-10 26
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7
 Реймс 11 5 2 4 19-15 17
8
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
9
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
10
 Тулуза 12 4 3 5 13-14 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
 Брест 12 4 1 7 16-22 13
13
 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16
 Сент-Этьен 11 3 1 7 10-25 10
17
 Гавр 11 3 0 8 8-23 9
18
 Монпелье 11 2 1 8 11-31 7
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22.11 21:00
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22.11 23:00
ПСЖ – Тулуза
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 - : -
23.11 23:00
Реймс – Лион
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