РУСАДА проверило Сафонова на допинг перед отъездом во Францию

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело тест на допинг голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову перед его отъездом во Францию, сообщает ТАСС.

Также в июне и июле РУСАДА протестировало на допинг 12 футболистов РПЛ.

Сафонов официально перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в середине июня. 25-летний россиянин подписал контракт до лета 2029 года.