РУСАДА проверило Сафонова на допинг перед отъездом во Францию
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело тест на допинг голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову перед его отъездом во Францию, сообщает ТАСС.
Также в июне и июле РУСАДА протестировало на допинг 12 футболистов РПЛ.
Сафонов официально перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в середине июня. 25-летний россиянин подписал контракт до лета 2029 года.
Источник: ТАСС
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