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Допинг

Сегодня, 11:54

РУСАДА проверило Сафонова на допинг перед отъездом во Францию

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело тест на допинг голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову перед его отъездом во Францию, сообщает ТАСС.

Также в июне и июле РУСАДА протестировало на допинг 12 футболистов РПЛ.

Сафонов официально перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в середине июня. 25-летний россиянин подписал контракт до лета 2029 года.

Источник: ТАСС
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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