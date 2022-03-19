Руководство «ПСЖ» сообщило Леонардо, что он будет уволен с поста спортивного директора

Леонардо будет уволен с поста спортивного директора «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» окончательно приняло решение, что Леонардо не будет занимать должность спортивного директора клуба в следующем сезоне. Бразилец уже был поставлен в известность о данном решении, сообщает L'Equipe.

По данным источника, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи недоволен результатами трансферов и тем, что огромные инвестиции прошлым летом не поспособствовали удачному выступлению в Лиге чемпионов.

Также против Леонардо играет вопрос с форвардом Килианом Мбаппе, которого не удалось убедить продлить контракт с клубом.

Одним из возможных сменщиков Леонардо на этом посту является управляющий директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи. Еще один вариант — бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

«ПСЖ» вылетел из текущего розыгрыша Лиги Чемпионов, уступив в ответном матче 1/8 финала «Реалу» со счетом 1:3. В первой игре парижане одержали победу с минимальным преимуществом — 1:0.