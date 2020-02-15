Руководство «ПСЖ» разозлилось на Неймара за поездку в Германию

Руководство «ПСЖ» возмутилось тем, что нападающий Неймар ездил в Германию на рекламное мероприятие, информирует As. Игрок летал в Дюссельдорф на фотосессию для бренда одежды.

Ранее сообщалось, что футболист может пропустить матч с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за травмы. Руководство клуба надеялось, что Неймар приложит все усилия для восстановления. Однако никаких штрафных сакнций к игроку применено не будет.

В этом сезоне форвард провел за французскую команду 18 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 9 голевых передач.