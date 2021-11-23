Руководство «ПСЖ» планирует провести встречу с Почеттино в конце недели

Руководство «ПСЖ» планирует провести встречу с главным тренером команды Маурисио Почеттино. Переговоры запланированы на конец этой недели, сообщает RMC Sport.

В парижском клубе хотят прояснить позицию тренера и узнать его дальнейшие планы.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» должен будет выплатить «ПСЖ» 12 миллионов евро, если захочет выкупить контракт главного тренера парижан.

Контракт 49-летнего аргентинца с «ПСЖ» действует до 2023 года, но он готов досрочно расторгнуть соглашение ради возвращения в Англию.

«МЮ» уже рассматривал кандидатуру Почеттино в декабре 2018 года, до назначения Уле Гуннара Сульшера, когда искал замену Жозе Моуринью.