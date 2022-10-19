Руководство «ПСЖ» недовольно тем, что Мбаппе диктует клубу свои условия

Руководство «Пари Сен-Жермен» недовольно поведением нападающего команды Килиана Мбаппе. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника босы французского клуба считают неприемлемым, что футболист диктует свои условия. Также руководству не нравится, что Мбаппе хочет покинуть клуб после продления контракта.

21 мая Мбаппе продлил контракт с парижским клубом до 2025 года.

В текущем сезоне 23-летний француз провел 14 матчей за «ПСЖ», в которых забил 12 голов и сделал результативную передачу.