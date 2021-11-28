Руководство «ПСЖ» хочет видеть Винисиуса в команде
«ПСЖ» хочет видеть в своей команде полузащитника «Реала» Винисиуса Жуниора, пишет ABC. Руководство парижан планирует переманить бразильца большой зарплатой.
По данным источника, оклад игрока в «ПСЖ» будет 17 миллионов евро в год, если он перейдет в стан парижан бесплатно. Сейчас он получает 3,3 миллиона евро в год, однако в мадридском клубе уже работают над продлением его контракта и увеличением зарплаты.
Контракт Винисиуса с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает игрока в 50 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл в чемпионате Испании 14 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.
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