Руководство «ПСЖ» хочет видеть Винисиуса в команде

«ПСЖ» хочет видеть в своей команде полузащитника «Реала» Винисиуса Жуниора, пишет ABC. Руководство парижан планирует переманить бразильца большой зарплатой.

По данным источника, оклад игрока в «ПСЖ» будет 17 миллионов евро в год, если он перейдет в стан парижан бесплатно. Сейчас он получает 3,3 миллиона евро в год, однако в мадридском клубе уже работают над продлением его контракта и увеличением зарплаты.

Контракт Винисиуса с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает игрока в 50 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл в чемпионате Испании 14 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.