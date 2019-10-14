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Руди Гарсия возглавил «Лион»

16:11
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Французский специалист Руди Гарсия подписал контракт с «Лионом» до июня 2021 года, сообщакт официальный сайт клуба. Руководство «ткачей» предпочло его Лорану Блану и Арсену Венгеру, с которыми также были проведены переговоры. Ассистентом 55-летнего специaлиста назначен Клод Фишо.

Напомним, предыдущий тренер «Лиона» Силвинью был отстранен от работы после поражения от «Сент-Этьена» в 9-м туре чемпионата Франции (0:1). Бразилец с начала этого сезона работал с командой.

«Лион» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 9 очков.

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