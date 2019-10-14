Руди Гарсия возглавил «Лион»

Французский специалист Руди Гарсия подписал контракт с «Лионом» до июня 2021 года, сообщакт официальный сайт клуба. Руководство «ткачей» предпочло его Лорану Блану и Арсену Венгеру, с которыми также были проведены переговоры. Ассистентом 55-летнего специaлиста назначен Клод Фишо.

L'Olympique Lyonnais informe de la nomination de Rudi Garcia au poste d'entra?neur ? compter de ce jour.https://t.co/gtPd3YCgYB — Olympique Lyonnais (@OL) October 14, 2019

Напомним, предыдущий тренер «Лиона» Силвинью был отстранен от работы после поражения от «Сент-Этьена» в 9-м туре чемпионата Франции (0:1). Бразилец с начала этого сезона работал с командой.

«Лион» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 9 очков.