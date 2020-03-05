Руди Гарсия: «В равных составах «Лион» не уступал «ПСЖ»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:5) в полуфинале Кубка Франции. Счет во встрече был ничейным до удаления, которое случилось у «Лиона» за полчаса до конца матча.

— В течение часа мы оказывали давление на соперника, — цитирует AFP Гарсия. — Я предпочитаю ничего не говорить о пенальти. Когда остаешься вдесятером против такой команды, борьбы не бывает. Моя команда была очень хороша тактически и технически. Но в меньшинстве тяжело. В равных составах мы показали, что не уступаем.