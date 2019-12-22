Руди Гарсия: «Мы потеряли два очка»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал ничью с «Реймсом» в матче чемпионата Франции. По его словам, команда могла сыграть более эффективно.

— Я думаю, что мы подарили «Реймсу» очко и потеряли два, — цитирует AFP Гарсия. — Мы знаем, что в Реймсе тяжело играть, но сделали все, чтобы справиться. Вели в счете, но перестали играть при этом. Злоупотребляли длинными передачами. Когда соперник сравнял, мы вырвали инициативу, но не превратили ее в гол.