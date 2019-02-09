Руди Гарсия: "Марсель" провел два разных тайма"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия остался доволен победой над "Дижоном" (2:1) в матче чемпионата Франции. Это вторая победа провансальцев подряд.

– Мы справились, но провели два разных тайма, – цитирует AFP Гарсия. – В первом тайме были слишком медленными, а второй провели хорошо. Это позволило нам сравнять счет и взять на себя инициативу. Командная работа окупилась. "Дижон" вел со счетом 1:0, почти не имея моментов. Чуть ли не после единственного удара. Нелегко проигрывать в такой ситуации. Но мне понравилось, как мы отреагировали. В первом тайме не хватило агрессии, но после перерыва мы оказывали больше давления.