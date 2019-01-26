Руди Гарсия: "Гол Балотелли дает надежду "Марселю"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия после поражения от "Лилля" в матче 22-го тура чемпионата Франции (1:2) отметил, что гол новичка Марио Балотелли дает надежду. Итальянец вышел на поле в концовке встречи и забил мяч на 6-й добавленной минуте. Это его первый гол в сезоне.

– Теперь есть много проблесков надежды: от отношением игроков, когда мы остались в меньшинстве, до гола Марио, – цитирует L'Equipe Гарсию. – Балотелли не мог играть больше 15-20 минут. Это было рискованно, но я все равно выпустил его, потому что он был нам нужен.