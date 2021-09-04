Руди Гарсия: «Этим летом я отклонил некоторые предложения, особенно очень выгодные»
Бывший главный тренер «Ромы» и «Лиона» Руди Гарсия рассказал о том, где хотел бы продолжить работу.
«Я могу позволить себе немного времени для себя, для своего бизнеса и для своей семьи. Это то, что не часто случается с тренерами. Этим летом я отклонил некоторые предложения, особенно очень выгодные, но от клубов, которые не играют в Лиге чемпионов. Я также отклонил предложение от команды в Лиге чемпионов, но вы должны любить проект, чувствовать интуицию, что вы можете сделать что-то красивое, где бы вы ни находились, как когда я был в «Роме». В Италии много сильных команд с отличными тренерами. Может, я вернусь, посмотрим!» — приводит слова Гарсии Radio Marte.
Ранее Гарсия отказался возглавить «Спартак», так как хочет работать в топ-лиге.
24 мая «Лион» объявил об отставке Гарсии. Клуб в заключительном матче лиги 1 уступил «Ницце» (2:3) и не смог пробиться в Лигу чемпионов.
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