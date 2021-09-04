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Руди Гарсия: «Этим летом я отклонил некоторые предложения, особенно очень выгодные»

12:05
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Бывший главный тренер «Ромы» и «Лиона» Руди Гарсия рассказал о том, где хотел бы продолжить работу.

«Я могу позволить себе немного времени для себя, для своего бизнеса и для своей семьи. Это то, что не часто случается с тренерами. Этим летом я отклонил некоторые предложения, особенно очень выгодные, но от клубов, которые не играют в Лиге чемпионов. Я также отклонил предложение от команды в Лиге чемпионов, но вы должны любить проект, чувствовать интуицию, что вы можете сделать что-то красивое, где бы вы ни находились, как когда я был в «Роме». В Италии много сильных команд с отличными тренерами. Может, я вернусь, посмотрим!» — приводит слова Гарсии Radio Marte.

Ранее Гарсия отказался возглавить «Спартак», так как хочет работать в топ-лиге.

24 мая «Лион» объявил об отставке Гарсии. Клуб в заключительном матче лиги 1 уступил «Ницце» (2:3) и не смог пробиться в Лигу чемпионов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
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Словакия
Хорватия

П2

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Ф1 (+1)

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Сергей Разин все материалы автора

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