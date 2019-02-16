Руди Гарсия: "Балотелли изменил многое своей игрой в одно касание"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия остался доволен игрой команды в матче чемпионата Франции с "Амьеном" (2:0). Один из мячей забил Марио Балотелли, для которого гол стал третьим в четырех матчах за "Марсель" в лиге 1.

– Я увидел довольно интересную игру, – цитирует AFP Гарсия. – Были очень хорошие фазы игры, команда полноценно действовала в атаке и в обороне. Балотелли многое изменил. Он входит в число форвардов с мировым именем. Марио ускорил нашу игру, он часто действует в одно касание, самим своим присутствием напрягает оборону. Он в порядке.

Нам не нужно останавливаться на достигнутом. Да, было непросто выиграть три матча подряд. Но нужно выигрывать и четвертый, и так далее.