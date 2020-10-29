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Новости   //    Футбол   //    Франция

Розыгрыш Кубка Франции приостановлен из-за пандемии коронавируса

14:29
Неймар с Кубком Франции. Фото AFP
Неймар с Кубком Франции. Фото AFP

Федерация футбола Франции (ФФФ) объявила о приостановке розыгрыша Кубка Франции-2020/21 до 1 декабря в связи с пандемией коронавируса.

Мера коснулась как мужского, так и женского розыгрыша Кубка. Также приостановлен розыгрыш мужского и женского молодежного первенства, четвертого и пятого мужских футбольных дивизионов и второго дивизиона женского чемпионата Франции.

Решение не касается высших мужских и женских дивизионов, все встречи будут проводиться без зрителей. Отмечается, что будут проведены и ноябрьские матчи сборной Франции.

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