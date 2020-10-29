Розыгрыш Кубка Франции приостановлен из-за пандемии коронавируса

Федерация футбола Франции (ФФФ) объявила о приостановке розыгрыша Кубка Франции-2020/21 до 1 декабря в связи с пандемией коронавируса.

Мера коснулась как мужского, так и женского розыгрыша Кубка. Также приостановлен розыгрыш мужского и женского молодежного первенства, четвертого и пятого мужских футбольных дивизионов и второго дивизиона женского чемпионата Франции.

D?cision de la FFF sur les comp?titons ? la suite de l'annonce par le Pr?sident de la R?publique des mesures sanitaires de confinement ? https://t.co/Z6A0OrONIe — FFF (@FFF) October 29, 2020

Решение не касается высших мужских и женских дивизионов, все встречи будут проводиться без зрителей. Отмечается, что будут проведены и ноябрьские матчи сборной Франции.