Ротен — о работе Почеттино в «ПСЖ»: «Прогресса нет, есть только регресс»
Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал главного тренера парижского клуба Маурисио Почеттино.
«За последние 8 игр «ПСЖ» ни разу не был хорош все 90 минут, — приводит слова Ротена RMC Sport. Я исключаю встречу с «Манчестер Сити», но в матчах с «Брюгге», «Лионом», «Ренном», «Анжером», «Лейпцигом», «Марселем» чего-то не хватало. Непонятно, какую игру хочет видеть Маурисио. Когда он только пришел, у меня не было в нем сомнений. Сейчас их множество. Почеттино говорит, что команда прогрессирует. Прогресса нет, есть только регресс».
После 11 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 28 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице. В Лиге чемпионов после трех туров парижане с 7 очками возглавляют группу A.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/psg-rothen-agace-par-la-langue-de-bois-de-pochettino_AV-202110250459.html
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