Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал главного тренера парижского клуба Маурисио Почеттино.

«За последние 8 игр «ПСЖ» ни разу не был хорош все 90 минут, — приводит слова Ротена RMC Sport. Я исключаю встречу с «Манчестер Сити», но в матчах с «Брюгге», «Лионом», «Ренном», «Анжером», «Лейпцигом», «Марселем» чего-то не хватало. Непонятно, какую игру хочет видеть Маурисио. Когда он только пришел, у меня не было в нем сомнений. Сейчас их множество. Почеттино говорит, что команда прогрессирует. Прогресса нет, есть только регресс».

После 11 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 28 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице. В Лиге чемпионов после трех туров парижане с 7 очками возглавляют группу A.