Ротен раскритиковал Неймара за слова о последнем чемпионате мира

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен подверг критике нападающего команды Неймара за высказывания о том, что чемпионат мира 2022 года может стать для него последним в карьере.

«Неймар — потрясающий футболист, когда в форме. Но сейчас у него неудачный период. И его заявления ужасны для «ПСЖ». Этим словам не хватает задора, энтузиазма. Если читать между строк, то клуб ему безразличен. Он любит Бразилию и хочет выиграть чемпионат мира для нее. И его последняя возможность — Катар. Но ему нужно напомнить о его обязанностях. Когда ты футболист такого уровня, ключевая фигура клуба уже более четырех лет и хочешь завершить в нем карьеру, так говорить нельзя», — приводит слова Ротена RMC Sport.

По его мнению, высказывания Неймара постоянно дискредитируют «ПСЖ».

«Да, личная жизнь игроков может быть сложной. Но когда слышишь такие высказывания, может сложиться впечатление, что у футболиста легкая депрессия. Когда тебя зовут Неймар, такие заявления делать нельзя. Надеюсь, ему не выпишут бонус за этику после таких слов. На мой взгляд, это не лезет ни в какие рамки», — сказал Ротен.

Неймар выступает за сборную Бразилии с августа 2010 года, на его счету 69 голов и 49 результативных передач в 113 матчах за национальную команду. 29-летний нападающий принимал участие в двух чемпионатах мира — в 2014 году в Бразилии и в 2018 году в России.