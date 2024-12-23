Сафонов попал на обложку газеты L`Equipe: «Хладнокровный страж»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попал на обложку газеты L`Equipe.

Парижане в третьем раунде Кубка Франции победили «Ланс» со счетом 1:1 (по пен. 4:3). Сафонов отразил два удара в серии пенальти.

«Хладнокровный страж», — говорится в заголовке.

Матч с «Лансом» Сафонов назвал очень эмоциональным, а также отказался раскрывать свои секреты в серии пенальти.

В 1/16 финала «ПСЖ» встретится с командой «Эспали» из пятого дивизиона Франции.