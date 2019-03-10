Российский вице-президент "Монако" назвал клуб будущим чемпионом

Вице-президент и гендиректор "Монако" Олег Петров прокомментировал матч 28-го тура чемпионата Франции между "Монако" и "Бордо" (1:1).

- Очень хорошая команда, - сказал Петров. - Сильная команда. Но матч получился тяжелым! "Монако" - будущий чемпион!

Петров занял руководящий пост в "Монако" в конце февраля, сменив Вадима Васильева.

"Монако" в чемпионате Франции занимает 17-е место. Беспроигрышная серия команды в турнире составляет шесть матчей. (Александр Бобров)

Такой "Монако" смог остановить только VAR. Головин в порядке, но снова без победы