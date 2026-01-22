Голкипер «ПСЖ» Сафонов продолжает тренироваться по индивидуальной программе

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов продолжает восстановление после травмы и по-прежнему занимается по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба парижан.

26-летний россиянин получил перелом руки 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1; пенальти — 2:1). В этой игре Сафонов отразил подряд четыре послематчевых пенальти, два из которых — уже с травмой.

19 декабря пресс-служба «ПСЖ» заявила, что российский вратарь пропустит три-четыре недели. 2 января газета L'Equipe сообщила, что сроки восстановления Сафонова увеличились до пяти-шести недель.

Футболист выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В этом сезоне он провел 4 матча во всех турнирах, в двух из них отыграв на ноль.